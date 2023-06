PCP questiona governo sobre despedimentos na CTR em Samora Correia

O grupo parlamentar do PCP quer saber se a ministra do trabalho tem conhecimento da dispensa de trabalhadores na CTR e o que tenciona fazer para evitar “a destruição de postos de trabalho”.

O grupo parlamentar do PCP na Assembleia da República questionou a ministra do trabalho, solidariedade e segurança social sobre os despedimentos na empresa CTR - Consultoria, Técnica e Representações Lda, de Samora Correia. O PCP diz ter tido conhecimento do despedimento de 61 trabalhadores no mês de Maio e da intenção da empresa de rescindir contratos por mútuo acordo com os funcionários. “Os restantes trabalhadores são agora confrontados com uma chantagem, ou aceitam a rescisão por mútuo acordo, vendo as suas indemnizações majoradas, ou serão alvo de despedimento. Na prática o que está a acontecer é um aliciamento para que os trabalhadores se candidatem a ser despedidos, sob ameaça de, não o fazendo, serem despedidos com uma indeminização inferior”, refere o documento entregue ao governo assinado pelo deputado Manuel Loff.

O PCP questiona a tutela se tem conhecimento da situação da empresa e que medidas vai tomar, assim como a Autoridade para as Condições no Trabalho, junto da CTR, para assegurar o cumprimento da legislação e a salvaguarda dos trabalhadores, nomeadamente no recurso ao trabalho temporário e impedir a “destruição de postos de trabalho”.