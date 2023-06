Margarida Oliveira é a nova directora da Escola Agrária de Santarém

A professora Margarida Oliveira tomou posse no dia 13 de Junho como directora da Escola Superior Agrária de Santarém sucedendo no cargo a António Azevedo. Igor Dias será o novo sub-director da instituição. O presidente do Instituto Politécnico de Santarém, João Moutão, deu posse aos novos dirigentes e deixou votos dos maiores sucessos garantindo a solidariedade institucional e o apoio que for necessário nos desafios que enfrentarem.

Também o ex-director da ESAS, António Azevedo, felicitou nova direcção mostrando-se convicto de que a sua antiga sub-directora tem as competências necessárias para conduzir os destinos da escola. Margarida Oliveira agradeceu a confiança nela depositada e disse ter a certeza de que poderá contar com a ajuda de todo o corpo docente, estudantes e funcionários da instituição de ensino.