Ourém foi ponto de partida para a última etapa do Portugal de Lés-a-Lés

Ourém recebeu a chegada da segunda etapa da 25.º Edição do Portugal de Lés-a-Lés no Parque da Cidade António Teixeira. O presidente da câmara municipal, Luís Albuquerque, acompanhado do vereador Rui Vital, assistiu à chegada dos mais de dois mil motociclistas que participantes, que teve como derradeira etapa a ligação entre Ourém e Vila do Bispo, numa distância de 410 quilómetros.

A iniciativa permitiu que o município e a Federação de Motociclismo de Portugal assinassem um protocolo de colaboração, até ao montante de 14 mil euros para acolher a 25.º Edição do Portugal de Lés-a-Lés, a maior maratona moto turística da Europa que conta com participantes portugueses e estrangeiros. O Portugal de Lés-a-Lés tem como principais objectivos proporcionar aos participantes agradáveis momentos de condução das suas motos, conviver e conhecer Portugal na sua vertente turística, patrimonial, gastronómica, cultural, paisagística e ambiental.