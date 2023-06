300 mil euros para obras no clube motard de Vialonga

O Grupo Motard Clube 300, de Vialonga, vai receber obras de 300 mil euros destinados à construção e arranjos exteriores envolventes ao espaço, decorrentes do projecto vencedor do orçamento participativo. A proposta de abertura do procedimento concursal para realização da obra foi aprovada em reunião de câmara, duas semanas depois dos dirigentes do clube terem ido a reunião de câmara questionar o executivo sobre para quando estaria previsto o início dos trabalhos. O concurso público agora lançado visa a realização dos trabalhos de obra na zona envolvente ao edifício e polidesportivo da Quinta do Serpa em Vialonga. O edifício a executar será de um piso com uma área a rondar os 200 metros quadrados, com uma zona de parqueamento de motas e uma zona de esplanada. Os arranjos exteriores, segundo a proposta, visam criar o enquadramento paisagístico da área envolvente ao novo edifício e campo desportivo existente, que contempla a criação de sete novos lugares de estacionamento, um deles destinado a condutores com mobilidade reduzida e pavimentos acessíveis. O prazo fixado para a conclusão da empreitada é de 180 dias.