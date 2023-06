Abriu a época balnear na Praia Fluvial do Sorraia

Praia Fluvial do Sorraia, em Coruche, vai estar aberta até 3 de Setembro. A praia foi distinguida com a Bandeira Azul e tem garantia da boa qualidade da água pela Agência Portuguesa do Ambiente.

A Praia Fluvial do Sorraia, localizada na margem direita do rio, junto ao Parque do Sorraia, em Coruche, abriu oficialmente esta segunda-feira, dia 26 de Junho. Com uma extensão total de areal de 1771,04 m2, dos quais 420 m2 são dedicados a campos de jogos e 181,12 m2 à zona de chapéus-de-sol, esta praia encontra-se devidamente licenciada e cumpre todos os requisitos no que diz respeito à gestão de praias, qualidade das águas balneares e assistência aos banhistas.

A qualidade das águas balneares da Praia Fluvial do Sorraia foi analisada pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA). Os parâmetros microbiológicos analisados obtiveram uma apreciação positiva, assegurando a qualidade da água para os banhistas. Estes serviços de monitorização continuarão em funcionamento até ao encerramento da época balnear, a 3 de Setembro de 2023.

Recorde-se que a distinção da Bandeira Azul foi atribuída à Praia Fluvial do Sorraia a 27 de Abril, reconhecendo critérios como a qualidade da água e do espaço (ordenamento), segurança e serviços, vigilância e sensibilização das pessoas (educação ambiental).