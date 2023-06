Coral Ares Novos realiza curso de direcção coral e técnica vocal

A Associação Coral Ares Novos vai realizar, de 12 a 20 de Agosto, o seu XXVII curso de direcção coral e técnica vocal. Para ajudar o grupo na realização do evento o município de Vila Franca de Xira aprovou uma proposta de protocolo a celebrar com a associação, visando a cedência de quatro salas da Quinta Municipal do Sobralinho tendo em vista a realização das formações e do espectáculo de encerramento com um custo estimado a rondar os 3.191 euros.

O acordo prevê ainda a cedência de alojamentos para os participantes incluindo uma vivenda e camarata na Quinta da Subserra e uma vivenda na Quinta do Sobralinho, destinada ao alojamento de 25 participantes e com um custo a rondar os 5.094 euros. Vão também ser oferecidas lembranças no dia do concerto de encerramento do curso. A proposta foi aprovada por unanimidade em reunião de câmara.