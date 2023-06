Igreja de Alverca pediu à câmara para não pagar 31 euros

partilhe no Facebook

Depois de ter cobrado seis mil euros por mês à câmara durante a campanha sazonal de vacinação contra a gripe e covid em Outubro do ano passado, a igreja veio agora pedir ao município que a isente de pagar 31 euros pela ocupação da via pública.

A Fábrica da Igreja Paroquial de São Pedro de Alverca solicitou a isenção do pagamento de 31 euros referentes à taxa de emissão da licença para a realização de divertimentos públicos nas vias, jardins e espaços ao ar livre de Alverca durante a realização do Arraial dos Pastorinhos que decorreu nos dias 17 e 18 de Junho no largo dos pastorinhos em Alverca.

A proposta foi agora a votação em reunião de câmara. O município recebeu o pedido da igreja e, considerando que se tratou de um evento destinado a crianças da catequese, pais e familiares, não visando o lucro e que os bens a consumir se destinavam a angariar verbas para pagar as férias às crianças, a câmara decidiu aprovar a proposta de isenção por unanimidade.

A igreja já tinha sido notícia em Outubro do ano passado quando se gerou uma polémica com o valor pago pela câmara para instalar o centro de vacinação municipal no centro paroquial da Igreja dos Pastorinhos, que custou aos cofres da Câmara de Vila Franca de Xira seis mil euros por mês enquanto decorreu a campanha de vacinação sazonal contra a Covid e a gripe.



* Notícia desenvolvida na edição semanal de O MIRANTE