Jovem morre atropelada por comboio em Vila Nova da Rainha

O Comando sub-regional da Lezíria do Tejo da Protecção Civil confirmou a morte de uma mulher com cerca de 30 anos, colhida por um comboio no apeadeiro de Vila Nova da Rainha, no concelho de Azambuja. O alerta foi dado às 9h44 desta segunda-feira, 26 de Junho, e estiveram no local os Bombeiros Voluntários de Azambuja, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Vila Franca de Xira e a GNR, num total de 18 operacionais e sete viaturas.

A circulação de comboios foi suspensa no sentido norte-sul e a última informação é de que se estava a proceder à lavagem do local. As autoridades estão a investigar as causas do acidente.

Notícia em actualização