Obras de conservação no Pelourinho de Benavente

No âmbito do projecto de requalificação da zona histórica de Benavente estão a decorrer trabalhos de conservação e restauro no património edificado nas praças do município. Após a aplicação de produto para eliminação de espécies biológicas decorrem a bom ritmo os procedimentos de lavagem da pedra. O Pelourinho, património classificado como imóvel de interesse público, está ao abrigo de uma legislação especial de protecção pelo que todos os trabalhos estão a ser realizados por uma técnica de conservação e restauro do Museu Municipal de Benavente.