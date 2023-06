Primeira edição do Orçamento Participativo do CHMT

O período de submissão das candidaturas dos trabalhadores para participação na primeira edição do Orçamento Participativo do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) decorre até 16 de Julho. As propostas podem ser individuais ou colectivas, sendo que a votação das candidaturas finalistas, apuradas por um júri, será aberta a todos os trabalhadores do CHMT, que poderão escolher o projecto vencedor de forma electrónica. O mote do Orçamento Participativo é Ambiente e Sustentabilidade.

A iniciativa nasce a partir de uma proposta da Comissão de Ambiente e Sustentabilidade da instituição que mereceu o apoio do conselho de administração. Com o projecto pretende-se contribuir para o desenvolvimento de uma cultura de inovação, criatividade, empreendedorismo e participação pública dos colaboradores das três unidades hospitalares (Abrantes, Tomar e Torres Novas) e aproximar os colaboradores do processo de tomada de decisão interna com um foco na sustentabilidade ambiental e hospitalar e bem-estar dos colaboradores e utentes. Na primeira edição do Orçamento Participativo serão valorizadas as propostas que coloquem o seu foco na comunidade e activem a sociedade para objectivos de desenvolvimento comuns.