Sardoal tem a melhor escola pública de ensino regular do país

A Escola Básica e Secundária Dr.ª Judite Andrade, no Sardoal, ficou em 33º lugar no ranking nacional de escolas em 2022, com uma classificação média de 14,31, a sua melhor de sempre, tornando-se a melhor escola pública de ensino regular do país. No Top 100 da tabela ficaram ainda o Colégio José Álvaro Vidal (71º), em Vila Franca de Xira, com 12,94 de média, a Escola Secundária de Alcanena (90º), com 12,78, e a Escola Básica e Secundária José Relvas, em Alpiarça, (93º), com 12,74 de média.

O ranking envolveu 647 escolas portuguesas do secundário e ensino básico, públicas e privadas. Foi divulgado pelo Ministério da Educação, sendo este artigo elaborado de acordo com os critérios definidos pelo Jornal de Notícias (JN). Entre o Top 100 e 200 existem mais três escolas, todas elas no distrito de Santarém: Escola Secundária de Santa Maria do Olival, em Tomar (166º), a Escola Secundária Marquesa de Alorna, Almeirim (170º), e a Escola Básica e Secundária da Chamusca (179º).

Ainda no distrito de Santarém, as escolas com pior classificação média foram a Escola Básica e Secundária Professor João Fernandes Pratas, em Benavente (456.º), com 10,87, a Escola Básica e Secundária Mestre Martins Correia, na Golegã (467.º), com 10,80, e a Escola Secundária de Coruche (493) com 10,65 de média, ficando assim em último lugar em relação aos estabelecimentos de ensino do distrito.

Pior classificação do que a escola de Coruche, já na zona do Vale do Tejo, a Escola Secundária da Azambuja ficou em 505.º lugar, com uma média de 10,58. Os dois últimos postos da classificação no que diz respeito à zona de abrangência de O MIRANTE ficaram para a Escola Secundária do Forte da Casa, em Vila Franca de Xira (529.º) com 10,40 de média, e a Escola Secundária Alves Redol, também em Vila Franca de Xira (594.º) que não foi além de 9.59 de média, quase no limiar da negativa.