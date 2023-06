Semana da Arte, Cultura e Desporto no Couço

A freguesia do Couço vai receber de 1 a 9 de Julho a 37ª edição da Semana de Arte, Cultura e Desporto. No dia 1 de Julho, sábado, é noite das artes e etnografia com a abertura pelas 18h00 da exposição “Couço, uma porta aberta ao futuro”. Uma hora depois realiza-se o desfile etnográfico dos ranchos folclóricos e pelas 21h00 actuam todos os grupos. A noite termina com baile pelo grupo Cantigamente. No domingo, 2 de Julho, pelas 09h00, concentram-se as motas para o 10º passeio de motorizadas clássicas e às 21h30 há concerto com banda tributo aos ABBA. Dias 3, 4 e 5 há concerto com o grupo os 8 d’aldeia, Sérgio Rossi e fados com Fadistejo. Dia 6 está reservado para as crianças com espectáculo com o Tio Tobias. No dia seguinte a noite é da juventude que vai ter direito a animação musical com Miguel Azevedo e DJ Ricky. Dia 8 de Julho, pelas 21h30, tocam os GNR e há baile com os Sintonia. Domingo 9 de Julho, realiza-se a prova desportiva extreme trial 4x4.