Azambuja elege Rainha das Vindimas do concelho em Julho

A Rainha das Vindimas do concelho de Azambuja vai ser eleita no sábado, 1 de Junho, no desfile de eleição que se vai realizar na Praça de Toiros Dr. Ortigão Costa com início marcado para as 21h30. A iniciativa da Câmara de Azambuja vai contar com os habituais desfiles das candidatas em traje regional, roupa casual e vestido de noite.

Em representação da freguesia de Alcoentre vai concorrer Ana Carolina Martins, de 17 anos; da freguesia de Aveiras de Baixo, Maria Canilho Pita, de 19 anos; e de Aveiras de Cima a candidata é Daniela Ferreira, de 23 anos. Daniela Pereira, de 25 anos, concorre em representação da freguesia de Azambuja; Matilde Martins, de 16 anos, pela União de Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de S. Pedro e Maçussa; Miriam Batista, de 18 anos, por Vale do Paraíso; e Madalena Silva, de 16 anos, por Vila Nova da Rainha. A vencedora da noite irá representar o concelho no Concurso Rainha das Vindimas de Portugal, promovido pela Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV).

Ainda durante o mês de Junho as participantes “terão oportunidade de conhecer melhor o concelho onde residem, explorando os usos e costumes, a gastronomia, o património e a oferta turística existente, com grande destaque para a produção vitivinícola que tanto prestígia o concelho de Azambuja”, lê-se em nota divulgada pelo município, onde se explica que esse conhecimento adquirido será fundamental para a vencedora “representar bem e defender o seu concelho na eleição nacional”.

O júri da eleição este ano vai ser composto pela professora universitária na área do Design de Moda, Catarina Rito, o ex-manequim e scouter na Elite Lisbon, Óscar dos Reis, Florbela Baptista, do Turismo de Portugal, Pedro Lourenço, em representação da AMPV, e Beatriz Corrêa, na qualidade de Rainha das Vindimas do Concelho de Azambuja e 1ª Dama de Honor da Rainha das Vindimas de Portugal, eleita nas edições anteriores.