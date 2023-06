Bombeiros de Fátima comemoraram duas décadas de serviço à população

Os Bombeiros Voluntários de Fátima completaram no domingo, 25 de Junho, duas décadas de existência e assinalaram a efeméride com uma cerimónia que reuniu entidades oficiais, sócios da associação, o corpo de bombeiros e respectivas famílias e amigos. Foi um momento de celebração, que contemplou a promoção de alguns bombeiros, uma visita ao heliporto construído pela associação e um bolo de aniversário.

O presidente da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Fátima, Amorim Gonçalves, deu início às intervenções oficiais, lembrando o passado recente e as suas dificuldades, com foco no futuro e na valorização do trabalho desenvolvido perante as adversidades. Enalteceu o papel formativo desenvolvido na Escola de Recrutas e anunciou a disponibilidade do heliporto, entretanto construído nas futuras instalações de protecção e socorro da associação, para ser usado, caso exista necessidade, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude.

O Comandante dos Bombeiros de Fátima, Joaquim Gonçalves, demonstrou total confiança no desempenho do corpo de bombeiros, independentemente do cenário com que tenham que lidar, como por exemplo a visita do Papa Francisco a Fátima que se vai realizar no próximo mês de Agosto. O presidente da Federação Distrital dos Bombeiros de Santarém, Adelino Gomes, enalteceu o trabalho de qualidade que os Bombeiros de Fátima sempre desenvolveram e alertou para os vários perigos inerentes à actividade de bombeiro, sublinhando que a segurança é um bem maior que deve sempre ser preservado.

A vice-presidente da Câmara Municipal de Ourém, Isabel Costa, encerrou o momento dedicado às intervenções oficiais com uma nota de agradecimento para todas as pessoas que contribuíram ao longo dos últimos 20 anos para a prossecução dos objectivos dos Bombeiros de Fátima, “prestando um enorme serviço à cidade, aos residentes e aos milhões de visitantes que Fátima recebe anualmente”.