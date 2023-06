Grávida atropelada em Samora Correia livre de perigo

Uma mulher grávida, de 35 anos, foi atropelada esta terça-feira, em Samora Correia, enquanto atravessava a passadeira na Rua 25 de Abril. Apesar do susto a grávida está livre de perigo mas por precaução foi transportada ao Hospital de Vila Franca de Xira para ser observada. O acidente ocorreu por volta das 13h50 e no local estiveram os Bombeiros Voluntários de Samora Correia e a GNR que está encarregue de investigar as causas do atropelamento.