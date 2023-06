João Coroado reeleito presidente do Politécnico de Tomar com grande vantagem

O conselho geral do Instituto Politécnico de Tomar (IPT) decidiu que João Coroado vai continuar a liderar os destinos da instituição de ensino superior nos próximos quatro anos. O actual presidente foi reeleito para o cargo, numa eleição que decorreu na manhã de quarta-feira, 14 de Junho. O Politécnico de Tomar teve pela primeira vez dois candidatos a sufrágio. O adversário de João Coroado, professor e investigador que lidera o IPT há quatro anos, foi José Ribeiro Mendes, professor com uma forte ligação à política local, que também foi deputado à Assembleia da República.

João Coroado acabou por levar a melhor e promete nos próximos quatro anos consolidar os processos de atracção e retenção de estudantes com o objectivo de atingir as três mil matrículas na instituição que, no seu ponto de vista, por estar num local de desertificação, precisa de realizar projectos de responsabilidade social e partilhada. Outra das metas do responsável é apostar em mais qualificação da oferta formativa, transferência de conhecimento e formação avançada. “O desempenho do IPT será sempre o resultado do empenho colectivo e da acção de cada um para termos uma melhor instituição. O capital humano é a maior riqueza do IPT”, vincou na sessão de apresentação da candidatura.

João Coroado vai ter como vice-presidentes Nuno Madeira e Natércia Santos. O presidente salientou que o IPT conseguiu atingir 75% do seu plano de acção no quadriénio que terminou destacando-se o aumento do número de alunos em 20%. “Muitos dos programas a que nos propusemos estão agora a dar resultados (…) temos equilíbrio orçamental e podemos olhar para investimentos quer do ponto de vista laboratorial quer do ponto de vista de manutenção e recuperação de edifícios”, frisou na sessão.

Recorde-se que a apresentação pública das candidaturas à presidência do IPT teve momentos de tensão provocados pelas questões da assistência, que escrutinou os candidatos, sobretudo José Ribeiro Mendes, com perguntas duras e incómodas que causaram algum burburinho no auditório principal da instituição.