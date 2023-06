Nova consulta para cuidadores informais do Médio Tejo

Há uma nova consulta multidisciplinar dirigida aos cuidadores informais no Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT), constituído pelas Unidades de Abrantes, Tomar e Torres Novas. O projecto, segundo a instituição, surge como um acto de cuidar de quem cuida oferecendo um apoio multifacetado e a intervenção de uma equipa multidisciplinar de oito profissionais de saúde, composta por médicos, enfermeiros, assistente social e assistentes operacionais.

A consulta foi criada no final de 2022, no âmbito da Consulta Externa da Unidade de Abrantes do CHMT, e tem como objectivo apoiar os prestadores de cuidados dos utentes seguidos na especialidade da consulta de Neurologia nomeadamente na área das doenças neurodegenerativas. É garantida uma resposta aos cuidadores informais do Médio Tejo face ao crescente aumento de doentes com necessidade de apoio por parte de terceiros. “Cuidar de alguém é um processo exigente, longo e árduo, que impõe disponibilidade, dedicação, mas também conhecimentos e de uma rede de apoio extensa, já que a preocupação constante com o bem-estar de outra pessoa e a sua crescente dependência, exige adaptações físicas, sociais, cognitivas e emocionais podendo revelar-se um processo difícil e desgastante do cuidador”, refere o CHMT em nota de imprensa.

A instituição acrescenta que os prestadores de cuidados deparam-se com dificuldades nas tarefas que executam diariamente, enfrentando situações adversas, ausência de respostas para a resolução de problemas imediatos, problemas financeiros e a restrição da vida social em função da doença do seu ente querido. “Estas situações desafiam as exigências do acto de cuidar e contribuem para o seu cansaço físico e psicológico resultando muitas vezes numa exaustão do cuidador”, vinca.