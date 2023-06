Orçamento Participativo Escolar do Cartaxo já tem vencedores

Turma do 5ºG, do Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita e turma do 5ºA do Agrupamento de Escolas D. Sancho I, de Pontével, foram as vencedoras do Orçamento Participativo Escolar do Cart

A proposta “Campo de Jogos para Todos”, da turma 5ºG do Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita, venceu o Orçamento Participativo Escolar do concelho do Cartaxo com mais de 70% dos votos. O projecto propõe modificar o terreno escolar criando um campo para a realização de jogos desportivos e outras actividades com o objectivo de promover a convivência e socialização e também fortalecer o espírito de comunidade e pertença à escola.

No Agrupamento de Escolas D. Sancho I, de Pontével, venceu, com mais de 78% dos votos, a proposta “Tornar o Ambiente Escolar mais agradável”. O objectivo desta ideia é embelezar o espaço interior e exterior da escola transformando-a numa tela para dar largas à imaginação e à arte, onde pinturas de animais e outras figuras se tornam capazes de transmitir serenidade e energia positiva, refere a proposta da turma 5ºA.

O Orçamento Participativo Escolar envolve toda a comunidade educativa. A Câmara do Cartaxo organiza o orçamento em parceria com os agrupamentos de escolas e associações de pais. Os alunos são desafiados a desenvolver propostas que possam dar resposta ao que consideram prioritário para as escolas. As propostas são votadas em assembleias participativas, uma por cada agrupamento escolar. O município reserva 10 mil euros do orçamento municipal para este projecto que tem como principal objectivo a participação e o exercício de uma cidadania empenhada no bem-estar de toda a comunidade.