População de Assentis exige acesso a cuidados de saúde de proximidade

Utentes, maioritariamente idosos, não se conformam por terem que se deslocar a Torres Novas para conseguirem uma consulta depois de terem perdido a única médica que estava afecta à Extensão de Saúde de Assentis.

A população de Assentis compareceu em força na última sessão da assembleia de freguesia para manifestar o seu descontentamento com a falta de acesso a cuidados de saúde primários na extensão de saúde dessa freguesia do concelho de Torres Novas, que está sem médico de família. Foram perto de uma centena os utentes que fizeram questão de marcar presença e pedir àquele órgão que pressione as entidades competentes para que seja colocado um profissional de saúde ao serviço daquela freguesia.

Entre as várias intervenções houve quem defendesse que se há médicos em Torres Novas a fazer atendimento aos utentes da aldeia também podem esses profissionais deslocar-se a Assentis e lá realizar as consultas, como acontece noutras freguesias do concelho, para que o serviço seja de proximidade junto de uma população maioritariamente idosa.

Sobre o assunto, a Comissão de Utentes do Médio Tejo (CUSMT) destaca, em comunicado enviado às redacções, que apesar dos esforços de autarcas locais e da própria comissão “tem sido impossível a colocação de médico” na Extensão de Saúde de Assentis. A alternativa que é dada aos utentes, lê-se na mesma nota, é deslocarem-se à sede de concelho, que fica a cerca de 10 quilómetros, havendo inclusive o “aliciamento de muitos utentes para se inscreverem numa USF, mas na cidade”.

Após esta presença na assembleia de freguesia a população irá a 27 de Junho à sessão da Assembleia Municipal de Torres Novas fazer a mesma exigência e, caso não surta efeito até final de Junho, avançarão com uma vigília à porta da extensão de saúde e da junta de freguesia, no dia 6 de Julho. Já em meados de 2022, recorde-se, foi posto a circular um abaixo-assinado a reclamar medidas para o funcionamento regular das extensões de saúde de Assentis, Casais da Igreja e reabertura da extensão de Fungalvaz. No final desse ano o posto de Assentis ficou sem a única médica de família.