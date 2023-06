Projecto do Hospital de Santarém passa mais uma fase de competição

O projecto “OficiNa.com – Oficina de Reabilitação Cognitiva”, do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital Distrital de Santarém (HDS), passou à fase da Avaliação Científica in-loco da 16.ª edição do Prémio Boas Práticas em Saúde, este ano com o tema “Desafios futuros – sustentabilidade na saúde”. O prémio é promovido pela Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar (APDH) e visa potenciar o nível de saúde das populações e atender às necessidades e expetativas dos cidadãos.

O projecto da instituição tem como objectivo intervir na reabilitação cognitiva das pessoas com doença mental, melhorando a sua funcionalidade, qualidade vida e promovendo a sua reintegração profissional. Os participantes nas OficINas realizam treinos de reabilitação cognitiva avançados, únicos e individualizados, centrados nas suas dificuldades e nas suas aspirações enquanto pessoa. Os treinos são baseados num sistema informático desenvolvido na Alemanha (Rehacom®) e nas mais avançadas investigações no campo da neuropsicologia, eficaz na melhoria do funcionamento cognitivo e com evidência científica.

Com a implementação do projecto, verificou-se que 95,7% dos utentes que participaram nas OficINas de reabilitação cognitiva não necessitaram de internamento no Serviço de Psiquiatria. No total, são 50 os projectos que passam a esta fase, seleccionados de um total de cerca de três centenas de candidatos.