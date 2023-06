Santarém tenta vender apartamentos da ex-EPC a preços mais acessíveis

A Câmara de Santarém vai colocar novamente à venda os quatro blocos de apartamentos que em tempos pertenceram à Escola Prática de Cavalaria (EPC). A hasta pública está marcada para dia 28 de Julho, pelas 10h00, no salão nobre dos Paços do Concelho. A base de licitação para cada um dos blocos, composto por oito apartamentos, é de 217.580 euros, um valor substancialmente mais baixo de que em anteriores tentativas, nomeadamente em 2017, onde chegou a superar os 500 mil euros por bloco.

A realização da hasta pública foi aprovada peloseleitos do PSD e do PS na reunião do executivo de 26 de Junho, com o vereador do Chega a abster-se. A proposta tem ainda de ser aprovada pela assembleia municipal, que reúne a 30 de Junho. Os interessados devem elaborar as propostas e entregá-las até às 16h30 do dia 26 de Julho de 2023, no Departamento de Administração e Finanças/Divisão de Finanças da Câmara de Santarém. O vice-presidente da autarquia, João Leite, referiu que o objectivo, com a venda e reabilitação daqueles edifícios devolutos e ao abandono, é promover a habitação de qualidade.

Na mesma reunião, o executivo aprovou a revogação do protcolo que tinha estabelecido em Setembro de 2021 com o Instituto Politécnico de Santarém, que previa a cedência daqueles blocos de apartamentos para serem adaptados a residências de estudantes. O projecto não conseguiu obter financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), pelo que o protocolo deixou de fazer sentido.