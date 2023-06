Fátima vai receber congresso dos Advogados Portugueses em Julho

A Ordem dos Advogados Portugueses vai organizar, em parceria com o município de Ourém, o IX Congresso dos Advogados Portugueses. A iniciativa vai decorrer em Fátima e tem o propósito de debater os temas mais relevantes para o exercício da profissão, fomentando a boa administração da justiça, os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e o aperfeiçoamento da ordem jurídica em geral.

O executivo da Câmara Municipal de Ourém aprovou na última sessão camarária um protocolo de colaboração com a Ordem dos Advogados que visa apoiar as despesas logísticas decorrentes da realização do congresso, que se vai realizar entre os dias 14 e 16 de Julho, no Centro Pastoral Paulo VI. O protocolo define um apoio financeiro até 10 mil euros (IVA incluído), num evento que vai reunir cerca de 350 delegados inscritos, a que se juntarão 600 participantes, entre titulares de órgãos, oradores, autores de moções e convidados nacionais e estrangeiros.