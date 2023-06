Morreu Manuel Guerra: o jardineiro do Cartaxo

Manuel Guerra tinha 90 anos e trabalhou uma vida inteira nos espaços verdes e jardins do Cartaxo. As cerimónias religiosas realizam-se amanhã, 29 de Junho, às 10h00, na Igreja Paroquial do Cartaxo.

Manuel Guerra, um homem respeitado e admirado no concelho do Cartaxo, faleceu aos 90 anos. As cerimónias religiosas realizam-se amanhã, 29 de Junho, às 10h00, na Igreja Paroquial do Cartaxo, seguindo o cortejo fúnebre para o Crematório de Almeirim. O corpo chega à casa Mortuária do Cartaxo às 18h00 de hoje, 28 de Junho.

Manuel Guerra tinha 90 anos e trabalhou uma vida inteira nos espaços verdes e jardins do Cartaxo. Entrou para os serviços de limpeza da câmara municipal com 12 anos e um ano mais tarde foi convidado para a área da jardinagem. Antes de assumir o cargo de encarregado dos jardineiros do município esteve cinco anos a cuidar dos espaços verdes da Quinta das Pratas. O jardineiro regressou depois à câmara municipal, onde ficou até se reformar. Todo o trabalho dos jardins era da sua responsabilidade. Manuel Guerra também foi um atleta com excelentes resultados desportivos, tendo representado o Sporting Clube de Portugal e sido campeão nacional em várias provas de corrida.