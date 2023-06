Museus de Tomar vão encerrar durante a Festas dos Tabuleiros

A Câmara Municipal de Tomar anunciou que vai encerrar vários espaços museológicos na cidade devido à realização da Festa dos Tabuleiros 2023, que decorre de 1 a 10 de Julho, em virtude dos trabalhos de ornamentação em curso em diferentes ruas. Nos dias 4 e 5 de Julho vão estar encerrados o Núcleo de Arte Contemporânea, a Sinagoga de Tomar e Núcleo Interpretativo e a Casa Memória Lopes-Graça.

O município informa ainda que, no dia 9 de Junho, dia do Cortejo dos Tabuleiros, estarão encerrados todos os equipamentos de gestão municipal, com excepção da Moagem A Portuguesa, que já se encontra organizada para o dia com um horário em conformidade com o projecto “A Moagem – Fábrica das Artes”.