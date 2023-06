Nos meses de Julho, Agosto e Setembro a cidade do Entroncamento vai ter animação através do programa “Noites de Verão”.

Praça Salgueiro Maia no Entroncamento com animação nas “Noites de Verão”

“Noites de Verão” é o programa proposto pelo município do Entroncamento para animar a cidade durante os meses de Julho, Agosto e Setembro. Os espectáculos decorrem na Praça Salgueiro Maia, às 22h00, e são de entrada livre. A programação é diversificada e começa a 22 de Julho com o concerto do Trio de Ataque, um projecto com 10 anos que apresenta um repertório onde figuram os mais conhecidos temas da música nacional e internacional desde os anos 80 até à actualidade.

A 5 de Agosto decorre a 14ª edição do Festival Internacional “Acordeão em Espectáculo”, que reúne um lote de conceituados acordeonistas a nível mundial. Em 2023 o município quer dar continuidade ao festival e convidou o campeão francês, europeu e mundial, Jérémy Lafon, que é descrito e intitulado como “Virtuoso, Atípico e Criativo”, tendo recebido condecorações e prémios. O seu reportório irá incidir na música ligeira e do mundo, trazendo um programa musical completamente renovado, com o nome “Origins Tour 2023”. O penúltimo espectáculo decorre a 19 Agosto, com uma “Dj’s Night” animada pelos reconhecidos Dj’s Addline e Mekvarek. As “Noites de Verão” terminam a 2 de Setembro com o Fado de Coimbra a subir ao palco com “Canto d’Alma”, um grupo de amigos que se reúne e que tem percursos musicais e artísticos diversos, com uma paixão comum: a canção de Coimbra.