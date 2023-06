Programa de voluntariado no Sardoal para incentivar jovens a proteger a floresta

A Câmara Municipal do Sardoal, no âmbito do Programa de Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas, do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), vai promover o programa “Por um Sardoal verde” um projecto que pretende incentivar à protecção da natureza e da floresta. A iniciar dia 10 de Julho, o programa está dividido em três projectos, com diferentes funções: “agir e executar”, o projecto mais longo, a terminar dia 22 de Setembro, “sensibilizar e agir” e “prevenir e vigiar”, que irão terminar uma semana antes, dia 15 de Setembro. Os projectos têm como principal objectivo a sensibilização das populações e prevenção contra incêndios florestais e outras catástrofes ambientais. A iniciativa é dirigida a jovens entre os 14 e os 30 anos, sendo as inscrições feitas através do portal do IPDJ, nos programas de voluntariado jovem para a protecção da natureza e da floresta.

Informações adicionais podem ser adquiridas junto do gabinete técnico florestal do Sardoal, do sector de desporto do município do Sardoal, no balcão Ponto JÁ, ou através do site do IPDJ.