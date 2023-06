Constância reclama medidas urgentes para suprir falta de médicos

Assembleia Municipal de Constância diz que a escassez de profissionais de saúde é uma realidade que se tem vindo a agravar no concelho, no Médio Tejo e no país e exige resposta urgente e assertiva.

A Assembleia Municipal de Constância aprovou, por unanimidade, uma moção onde reivindica a adopção de medidas urgentes, por parte do Governo, que garantam a fixação e atracção de profissionais de saúde para o sector público e assim responder à falta de médicos e de outros profissionais de saúde que se verifica nesse concelho e um pouco por todo o país.

Essas medidas, lê-se na moção apresentada pela bancada da CDU, “passam pela valorização das carreiras, progressões, remunerações, melhoria das suas condições de trabalho dotando os centros de saúde e hospitais de recursos materiais e técnicos adequados, e de uma maior autonomia das unidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS)”.

O texto refere que a falta de médicos de família nos cuidados de saúde primários em Portugal não é novidade e tem vindo a acentuar-se nos últimos tempos na maioria dos concelhos do Médio Tejo e do país. “No concelho de Constância também se sente este problema, que se veio a agravar com a aposentação de uma médica que deixou cerca de dois mil utentes sem médico de família, sendo a sua grande maioria da freguesia de Santa Margarida da Coutada”, sublinha-se na moção.

O documento evidencia ainda as dificuldades que se têm registado para assegurar as escalas de urgência pediátrica no Centro Hospitalar do Médio Tejo, serviço que durante o Verão deve ser suspenso ao fim de semana de 15 em 15 dias. “O encerramento dos serviços de urgência vem aumentar ainda mais os problemas para as crianças e para os pais, que terão de procurar solução em outras unidades de saúde e percorrer grandes distâncias, para além de sobrecarregar o serviço de urgência de outros hospitais”, sublinha a moção que foi enviada para o ministro da Saúde, grupos parlamentares da Assembleia da República, director executivo do SNS, Administração Regional de Saúde, administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo e director executivo do ACES Médio Tejo.