Manuel Bernardes é um dos últimos mecânicos tradicionais do Cartaxo

A oficina de Manuel Bernardes tem mais de sete décadas de actividade ininterrupta e é uma das casas mais reconhecidas no concelho do Cartaxo na reparação e manutenção de bicicletas. No número 62 da Rua Mariano de Carvalho, em Vila Chã de Ourique, está uma das últimas oficinas tradicionais do concelho que, embora o edifício possa passar despercebido à primeira vista, carrega uma história rica por onde entraram algumas das grandes figuras do ciclismo nacional.

Manuel Bernardes, 93 anos, explica a O MIRANTE que pediu ao pai para aprender o ofício aos 14 anos com o mestre José Marquez, falecido pentacampeão de ciclismo em Portugal, natural de Vila Chã de Ourique, terra onde decidiu abrir a sua oficina no pós-carreira. A infância de Manuel Bernardes foi semelhante à de muitos outros; fez a escola até à antiga quarta classe e foi trabalhar para o campo.