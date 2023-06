Santarém recebeu símbolos da Jornada Mundial da Juventude

Santarém recebeu, no dia 25 de Junho, a Cruz Peregrina e o ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani, símbolos da Jornada Mundial da Juventude, que estão a percorrer o país numa peregrinação que vai terminar na Diocese de Lisboa. A recepção aos símbolos sagrados teve início com o acolhimento e Procissão dos Símbolos na Rotunda Madre Andaluz, com procissão até ao Jardim Portas de Sol. Ao fim da tarde decorreu uma missa na Praça Sá da Bandeira que contou com a presença do Bispo D. Américo Aguiar, responsável pela Jornada Mundial da Juventude, a nível nacional.

No dia 26 de Junho, o presidente da Câmara de Santarém Ricardo Gonçalves, o vice-presidente João Teixeira Leite e os vereadores Diogo Gomes, Nuno Russo e Nuno Domingos, acolheram os símbolos, na Praça do Município, junto aos Paços do Concelho.