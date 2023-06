Trânsito condicionado em VFX devido à Festa do Colete Encarnado

A circulação rodoviária na cidade de Vila Franca de Xira vai sofrer constrangimentos devido à Festa do Colete Encarnado 2023, que se realiza entre sexta-feira e domingo e inclui vários eventos culturais, informou a PSP.

Em comunicado, a PSP informa que, para garantir a realização dos eventos e a segurança das pessoas, vai estar proibida a circulação rodoviária no sentido Norte no Largo 5 de Outubro, Rua 1.º de Dezembro, Rua Almirante Cândido dos Reis, Rua Serpa Pinto, Largo Marquês de Pombal, Rua do Curado, Rua Joaquim Pedro Monteiro e Curraleta, entre as 13:00 de quinta-feira e a 01:00 de terça-feira.

A PSP indica que será implementada circulação rodoviária alternativa, em ambos os sentidos, nas artérias que integram a linha de circulação sentido Sul (Rua Alves Redol e Rua Luís de Camões), ainda que venha a ser decretadas janelas de corte a circulação total em alguns períodos.

No domingo, entre as 09:30 e as 12:30, só será possível atravessar a cidade para sul (em direção a Lisboa) no desvio para a Rua Jacinto Nunes e acesso à variante do Bairro da Mata (Estrada Marciano Mendonça) devido à realização da última largada/espera de touros.