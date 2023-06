Um político que gosta de trabalhar nos bastidores

O PSD de VFX vive o seu melhor momento da última década? Avancei na altura para a presidência da concelhia para tentar pacificar e unir o partido porque uma coisa é ter opiniões diferentes, outra coisa era transformar isso numa guerra fratricida e as coisas estavam a ficar agressivas. Queremos ser poder e aplicar as nossas ideias na gestão camarária e para isso precisamos de todos a rumar no mesmo sentido. Hoje esses quadros desavindos estão todos unidos a colaborar e isso foi muito importante para o lançamento da Nova Geração. O PSD está mais unido hoje do que alguma vez esteve.

Tem ambição de ser vereador? Nunca encarei isso nem me considero suficientemente preparado para agarrar esse objectivo. Sempre preferi trabalhar nos bastidores e na organização. Não tenho anticorpos na concelhia mas o Rui Rei, pela forma expressiva como se manifesta, é natural que os tenha. Isso é uma factura que quem adopta um modelo de combate político impulsivo tem de pagar por uma luta que é de todos nós.

Conseguiu na sua liderança da concelhia o melhor resultado de sempre para o partido... Conquistámos três vereadores com o João de Carvalho e depois a Helena de Jesus também fez um trabalho muito importante na área social. O João de Carvalho foi vereador quando houve uma ruptura com a Maria da Luz Rosinha e um braço-de-ferro que fizemos pela não aprovação de um empreendimento na Póvoa de Santa Iria que era completamente desajustado. Não nos arrependemos. Se não lutamos pelo que acreditamos não estamos aqui a fazer nada. Há derrotas que só nos enobrecem e trazem valor.