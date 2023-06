Agredido com sodomização foi transferido para o Hospital de Tomar

O doente mental residente em São Silvestre, na freguesia de Além da Ribeira, concelho de Tomar, que foi agredido sexualmente de forma bárbara e esteve vários dias em coma no Hospital de Abrantes, já foi transferido para a enfermaria da Unidade de Tomar. A informação foi confirmada pelo Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) que, no entanto, afirmou não existir ainda uma data definida para a vítima receber alta hospitalar.

Recorde-se que o homem foi brutalmente agredido alegadamente numa padaria em Paço da Comenda, concelho de Tomar. O caso já aconteceu há mais de três semanas e a vítima esteve vários dias em coma na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de Abrantes. A frase que mais se tem ouvido entre profissionais de saúde, familiares e conhecidos da vítima é que a agressão é desumana e que “nem um animal” merecia estar nas circunstâncias em que tem estado. O homem chegou ao hospital correndo risco de vida uma vez que ficou sem recto e o ânus teve de ser reconstruído cirurgicamente durante vários dias. A vítima vai ficar com sequelas para o resto da vida e terá de usar um saco para fazer as suas necessidades fisiológicas. O homem, aparentemente, nunca causou problemas a ninguém e é considerado uma pessoa indefesa devido à sua doença mental.

A sua família, composta por uma mãe e vários irmãos, apresentou queixa às autoridades e o Centro Hospitalar do Médio Tejo apresentou uma queixa à Polícia Judiciária após perícias médico-legais por considerar o caso “um crime de natureza hospitalar muito grave”. Segundo apurou O MIRANTE ainda não foi realizada qualquer detenção até à data de fecho desta edição.