Combate ao desperdício alimentar nas escolas do concelho de Almeirim

As escolas do concelho de Almeirim passaram a usar cascas, talos, ramas e folhas de tubérculos e fruto-hortícolas na confeção de refeições escolares, visando “aproveitar, em cada ano lectivo, mais de duas toneladas de alimentos anteriormente desperdiçadas".

Em comunicado, a Câmara de Almeirim adianta que o projecto “Casca IN”, desenvolvido em parceria com a empresa que fornece as refeições escolares, consiste em “incorporar nas sopas confeccionadas cascas, talos, ramas e folhas de tubérculos e fruto-hortícolas com elevado valor nutricional e que antes eram desperdiçados, contribuindo assim para reduzir o desperdício alimentar nos refeitórios escolares”.

Em Almeirim são confeccionados diariamente cerca de 1.300 almoços escolares, sendo que o projecto, iniciado este trimestre, “permitiu já uma redução diária de 10 a 12 quilogramas de desperdício de alimentos, o que equivale a uma redução mensal de 220 a 250 quilogramas, ou seja, superior a duas toneladas em cada ano letivo”, indica a autarquia.