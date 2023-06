Ferreira do Zêzere recebeu competências na área da Saúde

Os 400 mil euros de receita prevista destinar-se-ão à reabilitação do edifício do Centro de Saúde de Ferreira do Zêzere.

A Câmara de Ferreira do Zêzere aceitou receber os polos de saúde da sede do concelho, de Areias, de Chãos e da Frazoeira, no âmbito da transferência de competências da administração central. Em comunicado, o município refere que assinou o Auto de Transferência de Competências na área da Saúde, que passa para os municípios a gestão dos equipamentos de saúde e dos assistentes operacionais nesta área, recebendo da tutela cerca de 124.000 euros por ano pelos encargos. Segundo o município, os 400 mil euros de receita prevista destinar-se-ão à reabilitação do edifício do Centro de Saúde de Ferreira do Zêzere.