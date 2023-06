Mais um ano sem Piscinas Municipais na Chamusca

As obras de requalificação do complexo das Piscinas Municipais da Chamusca continuam a dar que falar nas reuniões de executivo municipal. Com a chegada do Verão o quarto consecutivo em que o complexo está encerrado, a vereadora Gisela Matias (CDU) questionou a maioria socialista sobre se vai haver protocolos com municípios vizinhos para as crianças e jovens não passarem mais uma temporada com temperaturas elevadas sem acesso a piscinas. Paulo Queimado (PS), presidente do município, adiantou que não vão ser assinados quaisquer protocolos com municípios nem com entidades privadas. A vice-presidente Cláudia Moreira acrescentou que as crianças vão ter algumas saídas para esse efeito no âmbito dos campos de férias organizados pelas juntas e uniões de freguesias do concelho da Chamusca.