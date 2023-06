Projecto Bata Branca vai avançar em Mouriscas para resolver falta de médicos

O projecto Bata Branca, que visa facilitar a contratação de médicos e assim assegurar um melhor acesso aos cuidados de saúde primários, vai avançar em Mouriscas através de um protocolo entre a Administração Regional de Saúde (ARS) e a Associação Comunitária de Apoio à Terceira Idade de Mouriscas (ACATIM). A garantia foi deixada na última Assembleia Municipal de Abrantes pelo presidente do município, Manuel Valamatos, que adiantou que irão ser contratados à hora dois médicos.

De acordo com o autarca socialista, a ARS irá “suportar de forma significativa esse vencimento/hora”, mas a Câmara de Abrantes assumirá o reforço desse valor “para que os médicos tenham vontade de ali exercer funções”. O projecto, disse, deverá estar em condições para arrancar a partir de Setembro.

A Extensão de Saúde de Mouriscas, recorde-se, funciona apenas com uma enfermeira e uma administrativa, desde que, no final do ano passado, perdeu a única médica de família. Recentemente foi lançada uma petição pública online e um abaixo-assinado, por iniciativa da CDU, reclamando junto da Administração Regional de Lisboa e Vale do Tejo a atribuição de um médico assistente aos utentes da freguesia de Mouriscas, no concelho de Abrantes, cuja “maioria tem idade avançada, recursos financeiros escassos” e dificuldade de deslocação.