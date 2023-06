Reabriu a Estrada Nacional 10 em Samora Correia

Estrada estava cortada desde madrugada, na sequência do acidente com três pesados e um ligeiro.

Já reabriu ao trânsito a Estrada Nacional 10, em Samora Correia, após o acidente com duas vítimas mortais ocorrido esta madrugada. A circulação foi restabelecida ainda antes das 16h00 segundo a GNR.

Recorde-se que a via estava cortada desde as 4h47, na sequência do acidente que ocorreu na Moita do Ourives.