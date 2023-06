Salvaterra de Magos celebra contracto de arrendamento para captar médicos

Executivo municipal ambiciona a vinda de mais um médico para o concelho e irá arrendar uma nova habitação no âmbito do programa de incentivos à fixação de médicos no concelho.

No âmbito do programa de incentivos à fixação de médicos de família no concelho de Salvaterra de Magos, o executivo aprovou na reunião camarária de 21 de Junho o arrendamento de um apartamento em Salvaterra de Magos pelo período de um ano. A proposta surge na expectativa de que nesse período se fixe pelo menos mais um médico e sirva de garantia de que o município está preparado para receber novos médicos, dada a pouca oferta no mercado de arrendamento. A renda tem um custo de 500 euros mensais.

Em Março deste ano, O MIRANTE noticiou a contratação de dois médicos de Medicina Geral e Familiar para o concelho, em regime de mobilidade. A autarquia disponibiliza uma habitação para uso próprio e do agregado familiar assegurando as despesas de água, luz e internet, e dá ainda um incentivo financeiro até 700 euros mensais. Estas medidas são disponibilizadas a médicos que mantenham o vínculo por contrato de trabalho em funções públicas para o exercício de funções como médico de Medicina Geral e Familiar na Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados de Salvaterra de Magos durante pelo menos três anos. Neste momento estão arrendadas duas habitações em Marinhais e uma outra habitação na sede de concelho.