Benavente quer candidatura do campino a Património Cultural Imaterial

A Câmara de Benavente, em colaboração com a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, está a desenvolver a candidatura de âmbito regional para candidatar a figura do campino a Património Cultural Imaterial da UNESCO. A primeira vez que o município avançou com a intenção foi em 2019 mas nunca mais houve novidades até o assunto ter sido levantado recentemente pela vereadora do PSD, Sónia Ferreira, em reunião de câmara.

A semana passada decorreu uma reunião preparatória que se enquadra na área de pesquisa histórica e antropológica. Segundo nota do município, trata-se de “um trabalho muito esmiuçado de contactos com os campinos, bem como personalidades conhecedoras da figura do campino”.

A candidatura será liderada pela Câmara de Benavente, que vai contactar outros municípios da região que partilham os valores do campo, do Ribatejo e que têm o campino como figura marcante do seu território. Na reunião preparatória estiveram presentes a vice-presidente da Câmara de Benavente, Catarina Vale, o vereador com o pelouro da Cultura, Joseph Azevedo, e técnicos do município. Também marcaram presença os campinos João Inácio, Mário Oliveira e Luís Santos, o comentador tauromáquico Maurício do Vale, o responsável pela Comissão da Picaria da Festa da Sardinha Assada de Benavente, José Barroca, e os antropólogos, Emiliano Dantas e José Portugal.