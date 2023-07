Camionista de Alenquer perdeu a vida no acidente em Samora Correia

Rui Henriques, 34 anos, de Alenquer, foi uma das vítimas mortais do acidente que ocorreu na madrugada de 30 de Junho, na Estrada Nacional 10, na localidade de Moita do Ourives, Samora Correia. O motorista português conduzia o camião naquela via quando o camionista espanhol embateu de frente, após se ter despistado antes da curva do restaurante Europa.

Recorde-se que também o camionista espanhol perdeu a vida neste acidente que envolveu três veículos pesados e um ligeiro. Três pessoas ficaram feridas, mas sem gravidade, neste acidente que cortou o trânsito em ambos os sentidos desde as 4h47 até perto das 16h.

O camionista português deixa um filho menor. Nas redes sociais os amigos lamentam a partida precoce de Rui Henriques.