Anabela Freitas desiste da presidência do Turismo do Centro e aceita segundo lugar na lista adversária

Os dois candidatos assumidos à liderança Turismo do Centro, Raul Almeida e Anabela Freitas, entenderam-se e vão apresentar uma lista única àquela entidade regional a bem dos “superiores interesses da região”, anunciou no domingo, 25 de Junho, à agência Lusa a candidatura. Raul Almeida, actual presidente da Câmara de Mira, eleito pelo PSD, vai concorrer à liderança da Turismo do Centro e terá como vice-presidente Anabela Freitas, que é líder da Câmara de Tomar eleita pelo PS. As eleições estão marcadas para 26 de Julho.

Tal como havíamos noticiado no início de Junho, quando anunciou a sua candidatura ao Turismo do Centro, Anabela Freitas revelou que renunciaria às funções autárquicas caso fosse eleita. Estando agora garantida a eleição para vice-presidente do Turismo do Centro com funções executivas a autarca deve deixar a liderança da Câmara de Tomar ao seu vice-presidente Hugo Cristóvão no final do Verão.

Tiago Carrão, vereador do PSD na Câmara de Tomar, afirmou na última sessão camarária que os tomarenses merecem saber que presidente de câmara terão em Agosto. Anabela Freitas referiu que chegou a um entendimento com a candidatura de Raul Almeida que pressupõe um cargo executivo na Turismo do Centro. A autarca anunciou que as eleições são a 26 de Julho e que em Agosto Tomar vai continuar a ter a mesma presidente de câmara. “O compromisso que tenho é continuar como presidente de câmara e só tomar posse depois da época de incêndios, pelo menos na fase mais aguda (fase delta), que termina a 15 de Setembro”, referiu.

Raul Almeida, que também é vice-presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, tinha anunciado, a 29 de Maio, a candidatura à Turismo do Centro, quatro dias antes de também o fazer Anabela Freitas, líder da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. O novo presidente da Turismo do Centro irá suceder a Pedro Machado, que liderou os destinos do organismo durante 16 anos e que aceitou integrar esta lista de unidade enquanto candidato a presidente da assembleia-geral.

Anabela Freitas explicou numa mensagem à Lusa que esta “é uma solução positiva para o Centro de Portugal”. “Há muitos anos que tenho dedicado parte da minha vida a desenvolver a Turismo Centro de Portugal enquanto membro da Comissão Executiva liderada pelo Pedro Machado”, sublinhou a autarca, que garantiu que irá “continuar a dar o melhor” nesta lista conjunta com Raul Almeida, “para que a região tenha cada vez mais notoriedade e atractividade para os visitantes. É esse o nosso desejo comum e é esse caminho de unidade que vamos pôr em prática”, sublinhou. As listas para a Turismo do Centro têm de ser apresentadas até 12 de Julho.