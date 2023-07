Cancro de pele deixou de ser uma doença rara

Os casos de cancro de pele aumentaram entre 20 a 30% nas duas últimas décadas. A informação é do dermatologista João Aranha, médico há 35 anos no Hospital Distrital de Santarém e com consultórios na Chamusca, Santarém e Torres Novas. O médico recorda que quando começou a trabalhar e aparecia um caso de cancro de pele os especialistas chamavam os colegas para ver porque era uma doença rara. “Agora já ninguém chama os colegas porque é algo que se vê com muita frequência”, afirma a O MIRANTE, acrescentando que as pessoas estão mais cientes da importância de proteger a pele, existe muita informação credível mas não atingimos um ponto ideal de protecção do sol. “Nem sei se alguma vez atingiremos esse ponto ideal de consciência da necessidade de proteger a pele”, destaca.

O sol pode estar mais perigoso mas as pessoas também se expõem mais, o que aumenta a probabilidade de ter cancro de pele. Há 50 anos eram menos as pessoas que iam à praia. Agora as pessoas vão com mais frequência e por isso são necessários maiores cuidados. Além disso, os escaldões apanhados há 20 anos, por exemplo, podem reflectir-se mais tarde. É por isso necessário, refere João Aranha, que as pessoas estejam atentas ao seu corpo e aos sinais que vão aparecendo ou crescendo. “É importante ter em atenção a alteração do aspecto do sinal. Sinais mais planos, mais escuros e maiores devem merecer mais atenção do que outros. Os sinais maus têm tendência a inflamar mais”, alerta.

O médico explica que pessoas com pele clara, olhos claros que apanharam muito sol e vários escaldões têm mais riscos de ter cancro de pele mas ninguém está isento de riscos. Também há cancro de pele na raça negra, por exemplo. “É importante observarmos o nosso corpo porque nem sempre detectamos todos os sinais sobretudo os que estão nas costas. Embora não seja dos cancros mais frequentes, o cancro de pele deixou de ser raro e aparece mais vezes. Cada pessoa tem que tomar cuidados”, sublinha.

João Aranha diz ser fundamental evitar a exposição solar nas horas de maior calor, não só para evitar cancro de pele mas também evitar o envelhecimento da pele. A colocação de protector solar várias vezes por dia também é importante para proteger a pele. O médico conta que costuma receitar chapéus sobretudo para os homens protegerem a cabeça calva porque muitos desvalorizam a importância de proteger essa zona do corpo.

Em contraponto, também há doenças que melhoram com a exposição moderada ao sol, como é o caso da psoríase e algumas inflamações da pele. E o sol também tem benefícios como 15 a 20 minutos por dia é óptimo para fazer síntese de vitamina D assim como melhora o humor e a saúde em geral com os dias de sol.