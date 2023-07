Coruche negoceia com Governo gestão do centro de saúde

A Câmara Municipal de Coruche ainda não aceitou a transferência de competências delegadas do Governo para o município na área da saúde. O presidente da autarquia, Francisco Oliveira, reuniu com o adjunto do ministro da Saúde no dia 15 de Maio para discutir o tema. O autarca só assina o documento depois de estar escrito no auto de transferência qual o estado dos equipamentos no Centro de Saúde de Coruche, o ponto de situação das próprias instalações e o montante a receber por conta dos trabalhadores que passam a ser da responsabilidade directa da autarquia.

“Queremos receber as competências conscientes de que não é mais um presente envenenado como foi a Escola Secundária de Coruche. Porque senão no dia a seguir temos os auxiliares, trabalhadores e utentes a reclamar das más condições do centro de saúde”, sublinhou o autarca.

O sistema AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado) do Centro de Saúde de Coruche não funciona. No último fim-de-semana, por causa do calor, o serviço de urgência teve de passar para o serviço de atendimento. Para aquela unidade de saúde estão destinados 400 mil euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) mas a câmara ainda não sabe qual o destino da verba, se é para comprar novos sistemas AVAC, obras ou compra de equipamentos.

Está agendada uma visita ao espaço com o adjunto do ministro da Saúde para avaliar o estado do edificado e dos equipamentos. “Vamos trabalhar este assunto para conseguir assinar o auto de transferências com o Governo até ao fim do ano. Mas é quase uma chantagem. Se não recebermos as competências não nos podemos candidatar ao PRR para investir no centro de saúde”, afirmou Francisco Oliveira.