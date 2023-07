Museu do Neo-Realismo e Universidade Nova colaboram sobre O Diabo

O município de Vila Franca de Xira e a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa vão celebrar um protocolo visando dar continuidade ao trabalho iniciado em 2018 entre as duas entidades, tendo em conta o estudo da revista O Diabo. No âmbito de um protocolo estabelecido em 2018 entre a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e o Museu do Neo-Realismo, sediado em Vila Franca de Xira, foi apresentada uma nova proposta de colaboração visando o estudo da revista O Diabo (1934-1940), nas edições dos anos de 1934, 1935, 1936 e a sua publicação digital crítica, indexada e documentada no âmbito da investigação e da publicação de sites do portal Revistas de Ideias e Cultura.

A proposta de colaboração foi aprovada por unanimidade em reunião de câmara. Estabelece que a contrapartida financeira para o desenvolvimento do projecto será no valor de 10 mil euros. A revista O Diabo, publicada entre 1934 e 1940, foi reconhecida como um importante veículo de divulgação de ideias e reflexões no contexto histórico da época. A sua abordagem abrangia uma variedade de temáticas relacionadas com a cultura, política e sociedade nacionais, tornando-se uma referência para os estudiosos e pesquisadores interessados no período neo-realista.