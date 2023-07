PSP agredido ao murro e bastonadas na Casa dos Forcados de VFX

Um polícia da esquadra de Vila Franca de Xira foi agredido ao murro na madrugada de sábado, 1 de Julho, pouco depois das 02h30 nas festas do Colete Encarnado em Vila Franca de Xira e teve de ser assistido no hospital. A desordem levou a uma acção musculada da PSP junto da Casa dos Forcados de Vila Franca de Xira, que carregou sobre quem estava presente usando bastões sobre as dezenas de pessoas que estavam no exterior da tertúlia.

Ao que O MIRANTE apurou junto de fonte policial, as autoridades foram chamadas ao Largo do Espírito Santo, local onde se encontravam dezenas de populares e onde os ânimos estavam há muito exaltados depois de ter começado uma rixa entre dois grupos. Isto a poucos metros do lar de idosos da Misericórdia de Vila Franca de Xira. Quando as autoridades chegaram ao local e tentaram serenar os ânimos um dos agentes acabou agredido ao murro por um dos populares. A situação levou a PSP a carregar sobre a multidão à bastonada, levando uma dezena de populares a fugir para o interior da Casa dos Forcados enquanto outros fugiram pelas ruas. O agressor do polícia tentou fugir por entre a multidão mas acabou detido e vai ser presente a tribunal na segunda-feira, 3 de Julho. Desconhece-se, por enquanto, se o detido é membro dos forcados da cidade. O comandante da esquadra de Vila Franca de Xira já tinha avisado na semana anterior, em conferência de imprensa, que a PSP não iria permitir que ninguém estragasse a festa e que por isso actos de desordem ou de agressão seriam imediatamente alvo de acção musculada da PSP.