Voto de pesar em Ourém pela morte do padre Joaquim Ventura

O presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque, apresentou na sessão camarária um voto de pesar pelo falecimento do padre Joaquim Ventura, figura indissociável da história do Colégio de São Miguel e da Fundação Arca da Aliança, instituições de grande relevo na realidade de Fátima e de todo o concelho. O pároco faleceu a 7 de Junho, aos 94 anos, depois de uma vida dedicada à comunidade. “Existir para Servir” foi um desígnio que honrou a sua linha de actuação ao longo de várias décadas de serviço público.

Natural de Juncal, no concelho de Leiria, o Padre Ventura frequentou o Seminário e foi ordenado sacerdote em Julho de 1952. Entre outros cargos de relevo, serviu o Santuário de Fátima, foi pároco na freguesia de Atouguia e professor de Religião e Moral no Colégio Fernão Lopes, na então denominada Vila Nova de Ourém. “A sua vida ficará para sempre ligada ao ensino e à história do Colégio de São Miguel, que dirigiu ao longo de largos anos. A sua obra está igualmente plasmada na criação e consolidação da Fundação Arca da Aliança, uma obra social verdadeiramente inovadora e inédita em Portugal, pela qual deu a cara até aos últimos dias da sua vida”, referiu Luís Albuquerque, acrescentando que Joaquim Ventura ficou popularmente reconhecido como o “Homem do Leme”.