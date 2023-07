Abrantes vai ter mais 51 habitações para arrendamento a custos acessíveis

A Câmara de Abrantes vai criar 51 novos fogos para arrendamento a custos acessíveis, dos quais 24 serão novas habitações em Rossio ao Sul do Tejo e as restantes 27 do parque edificado existente, com tipologias a variar entre T1 (9), T2 (35) e T3 (7). Intervenções que vão ser possíveis através de um financiamento de 7,5 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e que terão de estar concluídas até 2026.

As antigas instalações da PSP na Rua Grande, o edifício da antiga Galeria Municipal, na Praça Raimundo Soares, em Abrantes, o 1º piso do edifício do café da antiga garagem da rodoviária, o Lote 42 na Avenida Prof. Egas Moniz e o Bairro S. José Operário, em Rossio ao Sul do Tejo, são alguns dos edifícios que serão intervencionados ao abrigo deste protocolo.

O protocolo de colaboração para a reabilitação e construção dos novos fogos, entre o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) e a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo foi assinado na sexta-feira, 23 de Junho. Além deste investimento em Abrantes o protocolo que tem por objectivo garantir o desenvolvimento de projectos de habitação, a custos acessíveis, para construção ou reabilitação de habitações em Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha, num total de 1.132 habitações em arrendamento acessível, num investimento de mais de 148 milhões de euros.