Construção do novo quartel da GNR de Alpiarça começa em breve

A construção do novo quartel da Guarda Nacional Republicana (GNR) em Alpiarça já tem o visto do Tribunal de Contas. A informação foi dada pela presidente do município, a socialista Sónia Sanfona, em sessão camarária, tendo acrescentando que a empreitada tem início “nos próximos dias”. A construção do novo posto da GNR de Alpiarça foi adjudicada à empresa Vomera Unipessoal. Recorde-se que o concurso público atrasou porque foram detectados erros e omissões por algumas empresas que consultaram o processo.

A assinatura do contrato interadministrativo entre a Câmara de Alpiarça e o Ministério da Administração Interna (MAI) foi efectuada em Novembro de 2022 e a obra está orçada em cerca de 1,8 milhões de euros. Sónia Sanfona recorda que o município reclama este investimento desde 1999 tendo em conta a degradação das instalações centenárias onde funciona o posto da GNR desde os anos 50 do século passado.

“As condições existentes não respeitam os mínimos exigíveis para que os militares estejam a trabalhar e possam levar a cabo a sua missão de uma forma plena”, criticou a autarca em Novembro de 2022. Além da degradação das instalações, devido aos muitos problemas de infiltrações e à própria situação estrutural, as condições das camaratas onde pernoitam os militares, dos sanitários, da zona de atendimento e dos gabinetes também não são dignas.

Sónia Sanfona afirmou ainda que o investimento será totalmente assumido pelo Governo existindo um despacho autorizando a despesa no período de 2022 a 2024. O município irá avançar com a obra sendo depois ressarcido pela administração central, à qual o edifício será entregue. A autarca declarou que a prioridade vai no sentido de assegurar que os cerca de 20 militares tenham condições para exercer a sua missão, coisa que não têm agora, esperando que, com as novas instalações, “venha a haver um reforço que é necessário”.