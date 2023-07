Degradação de sanitários da zona ribeirinha da Póvoa motiva reclamações

As casas de banho públicas da zona ribeirinha da Póvoa de Santa Iria estão cada vez mais degradadas e sujas. A zona é frequentada por centenas de pessoas que fazem desporto, passeiam ou usam a esplanada do café junto às casas de banho. É o caso de Guilherme Madeira, residente no concelho de Loures, que costuma levar o pai, de 91 anos, a passear junto ao rio Tejo. Quando entrou nas instalações sanitárias deu de caras com lixo no chão, lavatórios sujos e sanitas cheias de porcaria. Ainda tentou usar a casa de banho das mulheres mas o cenário era idêntico.

Guilherme Madeira resolveu tirar fotografias e reportar o assunto através de correio electrónico para a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, mas ainda sem resposta. “É um espaço público, é lamentável. É um sitio com muita afluência e as pessoas numa aflição não têm alternativa senão ir para trás de alguma árvore”, reitera Guilherme Madeira.

A maioria das reclamações em relação às casas de banho acaba por cair no café Riverside, que tem esplanada junto às instalações sanitárias. Os clientes queixam-se dos maus cheiros e da falta de higiene e papel higiénico. O espaço de restauração é concessão camarária e segundo a arrendatária, Liliana Couto, no contrato com a autarquia está definido que a responsabilidade da limpeza das casas de banho é da câmara municipal. “O cheiro é mau para o negócio. Os clientes estão sempre a reclamar e eu já fiz queixas à câmara. As casas de banho têm de estar abertas mas com manutenção diária”.

A O MIRANTE a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira diz que a limpeza das instalações sanitárias é realizada diariamente “por forma a corresponder às necessidades dos utilizadores e indo de encontro às comunicações oportunamente reportadas pelo concessionário da cafetaria”. O município atribui o mau estado das instalações aos actos de vandalismo que “têm exigido constantes reparações para garantir as condições de funcionamento”.