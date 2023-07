Dia do município de Ourém assinalado com homenagens e inaugurações

O Dia do município de Ourém, que se assinalou a 20 de Junho, feriado municipal, foi comemorado com um vasto programa que incluiu várias homenagens e inaugurações das requalificações de alguns acessos no concelho. Após a cerimónia do hastear das bandeiras, o período da tarde foi dedicado à sessão solene de assembleia municipal que juntou dezenas de pessoas no auditório do Conservatório de Música de Fátima. A cerimónia contou com a presença dos autarcas do concelho, representantes das forças de segurança, das autoridades de protecção civil e dos bombeiros e directores dos agrupamentos de escolas. A iniciativa começou com a atribuição das habituais distinções honoríficas que distinguem os colaboradores da câmara municipal com a medalha de “Bons Serviços” e as personalidades oureenses que marcam a diferença em diferentes sectores de actividade com a medalha de “Mérito Municipal”.

As cerimónias oficiais incluíram também a inauguração da requalificação das ruas Dr. Francisco Sá Carneiro e Dr. Neves Eliseu, em Ourém, assim como a inauguração da requalificação do troço entre a Zona Industrial de Casal dos Frades e o IC9. As primeiras intervenções visam renovar e dinamizar o centro da cidade de Ourém. Luís Albuquerque, presidente da autarquia, agradeceu à população e comerciantes o facto de, desde Outubro de 2021, terem sido resilientes e convivido com os fortes constrangimentos na sua actividade diária devido aos trabalhos. Depois da inauguração a comitiva realizou um périplo pelo troço atestando as mudanças implementadas que vão beneficiar a zona pedonal da cidade e as acessibilidades rodoviárias.

Bombeiros promovidos e bênção de viaturas

Durante a manhã de 20 de Junho realizou-se também a cerimónia de promoção de estagiários a bombeiros de terceira e a bênção de três viaturas dos Bombeiros Voluntários de Ourém, a corporação com maior corpo efectivo do Médio Tejo. A iniciativa serviu para destacar o trabalho da associação, bem como a excelência da sua qualidade formativa. Luís Albuquerque fez ainda referência às colaborações interinstitucionais, quer com as juntas de freguesia, quer com o município destacando a comparticipação de 48 mil euros que permitiu adquirir uma das ambulâncias de socorro.